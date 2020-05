Pokémon, lo sceneggiatore dell'anime rivela: 'ho scritto i dialoghi grazie all'alcol'

Il franchise dei Pokémon gode oggi di una delle popolarità più importanti al mondo, con un successo tale che il brand fattura miliardi di dollari ogni anno. Eppure, l'anime dei Pocket Monsters non ha avuto sempre una vita tanto felice, al punto tale che una volta rischiò persino la cancellazione.

Ad ogni modo, merito della fama della serie televisiva è sicuramente attribuibile al suo creatore, Takeshi Shudo, la cui partecipazione al progetto nei primi 5 anni dell'anime fu fondamentale per il suo futuro successo. Qualche mese prima della sua morte, nel 2009, rilasciò un'interessante post sul suo blog personale che svelava alcuni interessanti retroscena in merito alla nascita del primo cartone animato.

Dopo aver raccontato la formazione del capitano della nave di "Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora", Shudo si è soffermato sulla creazione dei dialoghi e al comparto produttivo nel quale immagina la sceneggiatura. Lui stesso, infatti, ha rivelato che il tutto è stato creato con l'ausilio di alcol e tranquillanti.

"L'alcol mi aiuta a dare un senso a tutte quelle linee di dialogo che mi ronzano in testa, ma soprattutto per calmare la mia mente quando è particolarmente confusa. Per qualche ragione, quando bevo, riesco a porre a degli sconosciuti domande che altrimenti sarebbero fastidiose, senza che il tutto di trasformi in una rissa. Non discutiamo nemmeno, è come se la mente dicesse: "Le persone sono persone. Io sono io, quello che dicono gli altri non ti riguarda."

Se non posso bere, opto per tranquillanti (non sostanze illegali, ma quelle reperibili in farmacia). [...]Ovviamente, quando si tratta di alcol e "droghe" è necessario conoscere i propri limiti, altrimenti vi suggerisco di starne alla larga."

Dopodiché, lo sceneggiatore ha rivelato alcuni trucchi che usa per testare la sua mente, in modo tale da riconoscere se è in grado di essere produttivo o meno. Infine, aggiunge che prima di inviare la sceneggiatura ricontrolla il tutto da sobrio, in modo tale da poter apportare eventuali modifiche ed essere sicuro del lavoro. Un modo di certo bizzarro per costruire i dialoghi e la storia di un cartone animato, ma di sicuro funzionale visto lo straordinario successo. Ma a proposito dei Pokémon, sapevate che Ash doveva morire nel film?

E voi, invece, cosa ne pensate di questo aneddoto? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.