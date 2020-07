Pokémon: lo sceneggiatore rivela un colpo di scena tra Brock e la professoressa Ivy

Brock è noto per due cose: avere sempre gli occhi chiusi tanto da diventare oggetto di meme e andare dietro ad ogni ragazza. Nel corso dell'anime di Pokémon di cui è stato per lungo tempo un coprotagonista insieme ad Ash, l'abbiamo visto provarci con un'infinità di ragazze e donne, ma una potrebbe averlo particolarmente devastato.

È questo il parere di Takeshi Shudo, lo sceneggiatore originale della prima serie animata di Pokémon. Ash e il suo gruppo arrivarono in un certo frangente alle isole Orange dove il noto protagonista non perse tempo nell'affrontare le sfide di quell'arcipelago, mentre Brock naturalmente ci provò con chiunque.

Ci fu una donna lì che però lo lasciò particolarmente devastato: la professoressa Ivy. Takeshi Shudo ha svelato che secondo lui Brock rimase sconcertato perché la professoressa Ivy è lesbica. Ciò non è mai stato menzionato nell'anime, ma è ciò che Shudo dà per scontato. Brock potrebbe essere rimasto distrutto dalla situazione perché vorrebbe dire che non ha mai avuto neanche una chance di riuscirci con la bella professoressa.

Come poi successo dopo ogni episodio o saga, Brock si lascia tutto alle spalle per proseguire il viaggio con Ash per le varie regioni del mondo Pokémon. Recentemente sono state rivelate anche le origini di Gyaridos e la promessa del regista sul padre di Ash.