Pokémon: scopriamo quali sono i 10 personaggi femminili più popolari del franchise

Grazie ad un recente sondaggio tenutosi in Giappone, molti appassionati del franchise Pokémon hanno potuto votare la loro eroina e protagonista femminile preferita, incontrata nel corso del numerose avventure che hanno portato Ash Ketchum a viaggiare dall'originale Kanto fino alla più recente Galar, introdotta in Pokémon Esplorazioni.

Come potete infatti vedere dalla classifica riportata in calce alla notizia, condivisa su Twitter da @AshandSerena, alcune delle dieci posizioni del sondaggio tenuto di recente in Giappone non sorprenderanno molti degli appassionati che seguono da anni il viaggio di Ash e Pikachu, ma si sono comunque creati numerosi confronti e discussioni sul web.

Al primo posto troviamo Serena, compagna di viaggio di Ash nella regione di Kalos, luogo in cui si svolgono gli eventi narrati nei videogiochi Pokémon X e Y. Il secondo posto invece è stato vinto da Lucinda, giovane coordinatrice Pokémon che appare nel primo episodio di Diamond & Pearl, serie dedicata alla quarta generazione di mostriciattoli portatili. A chiudere il podio troviamo Misty, storica allenatrice e capopalestra che segue Ash e Brock nella regione di Kanto, durante la prima serie.



E voi chi avreste votato come miglior allenatrice o personaggio femminile apparso nell'anime? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.