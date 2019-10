Pokémon: il secondo teaser della nuova serie mostra il Prof. Sakuragi e la figlia Koharu!

La nuova serie animata di Pokémon debutterà il prossimo 17 novembre e porterà Ash e il suo nuovo amico Go a esplorare tantissime nuove regioni tra cui Alola, Unova, Alola e Galar. Oggi, Moetron ha condiviso un nuovo teaser trailer in cui sono stati mostrati due personaggi inediti: il già accennato Professor Sakuragi e la graziosa Koharu.

Secondo quanto rivelato nel video disponibile in calce, il Professor Sakuragi sarà il direttore dell'omonimo laboratorio di ricerca situato a Vermillion City, Kanto. Il laboratorio fungerà da base per Ash e Go, che lo visiteranno ogni qualvolta avranno bisogno di informazioni. La struttura, assolutamente gigantesca, comprenderà anche un enorme parco naturale.

Koharu d'altra parte è la figlia del professore, introdotta come "Un'amica d'infanzia di Go". La ragazzina porta con se uno Yamper, un Pokémon elettro introdotto in Spada & Scudo. Attualmente non è ancora stato confermato se Koharu viaggerà o meno con il duo.

La nuova serie di Pokémon, attualmente senza nome, seguirà le avventure di Ash e Go e dovrebbe porsi cronologicamente dopo le vicende di Sole & Luna. Attualmente non è stato confermato il numero di episodi, ma secondo alcune voci di corridoio dovrebbe essere circa il doppio dell'ultima serie.

