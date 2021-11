Pokémon: secondo una teoria il Pikachu di Ash è il risultato di un paradosso temporale

Pokémon e teorie, come ben sappiamo, vanno a braccetto da sempre, tanto quanto Ash e Pikachu. Nel quarto film della serie, Pokémon 4Ever, l'incontro di Ash Ketchum con un giovane viaggiatore del tempo di nome Sam potrebbe essere stato il catalizzatore di un duo tra più iconici della cultura pop di sempre.

Una tra le teorie Pokémon più convincenti spiega che l'incontro tra Ash e Pikachu non è stato causato da una semplice sveglia rotta, ma da un piano architettato dal professor Oak stesso risalente a quando era ancora un semplice ragazzino di nome Sam portato nel futuro da un Celebi.

La storia di come Pikachu sia diventato il Pokémon compagno di Ash è sempre stata poco naturale. Non è così tanto scontato che il professor Oak, piuttosto che avere altri starter da donare ai futuri allenatori, tenga invece un Pikachu come riserva.

Oak inoltre è consapevole anche che questo Pikachu è difficile da gestire e, per quanto ne sapeva ai tempi, Ash non sembrava un giovane allenatore promettente, anche considerando il fatto che ha dormito troppo proprio nella giornata più importante della sua vita.

Sembra quasi come se ci sia qualcosa di più dietro all'affidamento di Pikachu ad Ash da parte del professore.Tuttavia, Pokémon 4Ever potrebbe contenere le risposte non solo al perché il professor Oak aveva un Pikachu, ma anche al perché ha permesso ad Ash di prenderlo.

Nel film, un ragazzo di nome Sam, poi rivelato essere un giovane Samuel Oak, viene portato 40 anni nel futuro fino al presente della serie da Celebi. Qui incontra Ash e i due diventano rapidamente amici mentre cercano insieme di proteggere Celebi.

Durante il film, Sam fa uno schizzo di Pikachu e Celebi mentre dormono fianco a fianco e il film si conclude proprio con il professor Oak che guarda ancora una volta lo schizzo, dicendo a se stesso che se lo ricorda come se fosse ieri. Dunque, il professor Oak ha sempre saputo che il giovane ragazzo arrivato in ritardo nel primo episodio dell'anime era lo stesso ragazzo che aveva conosciuto da bambino insieme a Celebi.

Questo mette il suo rapporto con Ash in un contesto completamente nuovo e spiega perché il professore ha sempre trattato Ash con un certo grado di favoritismo. Ricordando del rapporto tra quel ragazzo e il suo Pikachu, il professore potrebbe aver fatto in modo che quel futuro si realizzasse, ottenendo un Pikachu anche lui.

L'idea che Ash e Pikachu siano stati riuniti da un paradosso temporale è abbastanza plausibile. L'unico problema di questa teoria è che si basa sull'idea che i film Pokémon siano canonici, e non ci sono mai state molte indicazioni che dimostrino che lo sono ma nemmeno che non lo sono.

