Pokemon: questo sensuale cosplay di Pichu vi toglierà il fiato

L'Anime Expo 2019 è stato un evento decisamente apprezzato dai fan dei Pokemon, visto anche l'annuncio dedicato all'uscita di un nuovo film atteso per il 2020. L'amore provato dai fan verso questa saga si è mostrato in larga misura anche grazie ai cosplay, ed a tal proposito, la bellissima kawaii_queentsun ha mostrato un sensuale costume da Pichu.

Pichu è la prima evoluzione di Pikachu, la moscotte della serie, oltre ad essere senza dubbio il Pokemon baby più amato dalla community. Nel suo cosplay, la modella ventunenne ha indossato le tipiche orecchie del Pokemon elettro, marchio di fabbrica del trio, più una minigonna e un top gialli e neri.

Kawaii_queentsun, nome d'arte della modella americana Emily, è una delle cosplayer più conosciute nel panorama internazionale e vanta sui suoi profili social centinaia di scatti dedicata al mondo degli anime e a quello dei videogiochi. Il suo successo le ha permesso di aprire un Patreon che conta attualmente più di 120 donatori mensili, oltre che un canale Twitch con circa 1500 follower.

E voi cosa ne dite? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Per restare in tema "baby" poi, vi consigliamo di spendere cinque minuti per dare un'occhiata a queste tre bellissime illustrazioni di Mew, Celebi e Jirachi, realizzate da una giovane disegnatrice americana.