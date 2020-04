Pokemon: una sensuale versione di Cubone in questo stravagante cosplay

Quando nel 1996 Satoshi Tajiri dava la vita a Pokemon, il Monster Collection Game più famoso e redditizio al mondo sicuramente non si aspettava che la sua passione per il collezionismo, sviluppatasi quando andava a caccia d'insetti da bambino, avrebbe contagiato milioni di persone provenienti dai posti più disparati.

Se è pur vero che i primi giochi della serie ebbero un notevole successo, l'anime prodotto dallo studio OLM ha definitivamente consacrato il prodotto arrivando ad invadere i salotti di tutto il mondo all'inizio degli anni duemila. Uno dei piccoli mostriciattoli più iconici della prima serie è senza dubbio Cubone, pokemon dal triste passato. Cubone si strugge per colei che non vedrà mai più e ogni sera dall'interno del teschio della defunta madre osserva la luna e si scioglie in un pianto.



La cosplayer @k8sarkissian invece si è chiesta come sarebbe un Cubone che sorride di nuovo alla vita e ha ricreato la sua personalissima versione tutta curve e pochi veli. La provocante versione del piccolo Pokemon viene riprodotta con estrema cura dei dettagli a partire da un teschio meravigliosamente ricreato per poi arrivare a dei dettagli incredibili come i gioielli d'ossi o un costume da età della pietra.

Cosa ne pensate di questo stravagante cosplay, l'artista è stata brava nel riprodurlo? Vi ricordiamo che prossimamente la serie animata Pokemon Esplorazioni approderà su K2. Se siete curiosi di sapere come proseguirà il nuovo viaggio di Ash e Go, vi consigliamo di dare un'occhiata alle anticipazioni dei prossimi episodi di Pokemon.