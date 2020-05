Pokémon: la serie animata tornerà in onda la prossima settimana

Il 25 Maggio il Giappone ha visto la revoca dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale. Era naturale, dopo questo confortante sviluppo, che l'industria dell'animazione si sarebbe mobilitata al più presto per riprendere la trasmissione delle numerose serie animate in pausa. Pokémon è una delle prime a tornare in onda.

A questo proposito, poche ora fa l'account Twitter @AnimeThreapy ha annunciato il ritorno dell'anime Pokémon Esplorazioni. Lo staff è ufficialmente tornato al lavoro, come specifica il post dell'utente, e la serie animata riprenderà il prossimo 7 Giugno.

La notizia è confermata anche dall'account ufficiale dell'anime, che ha celebrato la ripresa della trasmissione con una nuova illustrazione di Ash e GO, con i che fan hanno espresso tutto il loro entusiasmo nella sezione commenti.

In questi ultimi giorni l'assenza di notizie sulla serie è stata colmata dai retroscena inediti sulle prime stagioni di Pokémon, curate dallo sceneggiatore Takeshi Shudo. L'autore ha scritto l'anime e i lungometraggi nei primi cinque anni di vita del progetto, e prima del suo decesso era solito scrivere sul proprio blog personale alcuni dietro le quinte della serie.

L'autore originale di Pokémon finì in ospedale dopo aver appreso il futuro della serie. Takeshi Shudo aveva intenzione di sviluppare in maniera diversa il personaggio di Ash e i suoi compagni.