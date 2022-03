Pokémon: la serie anime è finalmente pronta a salutare Ash e Pikachu in via definitiva?

All'ultimo Pokémon Presents, attraverso un teaser trailer Nintendo e Game Freak hanno annunciato Pokémon Violetto & Scarlatto, i videogiochi Pokémon di nona generazione. Con la loro uscita, la serie anime potrebbe finalmente trovare il coraggio di dire addio in via definitiva ai suoi due storici protagonisti, Ash e Pikachu.

L'arrivederci a questo duo formidabile era stato rimandato al termine delle serie ambientate nella regione di Alola. Ash e Pikachu, dopo incredibili sforzi, erano riusciti a conquistare il titolo di campioni della Lega Pokémon e tutto sembrava pronto per una svolta drastica nell'anime. Questa, però, è avvenuta solo in parte con Pokémon Esplorazioni.

La serie, ambientata tra Galar e le altre precedenti regioni, vede si Ash come protagonista principale, ma questa volta accompagnato da un compagno, Go, che ha motivazioni tutte sue. Questa, è stata una stagione di ambientamento, che ha permesso ai fan di conoscere meglio il personaggio, e a questo di diventare un allenatore capace al fianco del più esperto Ash. Sarà lui, la prossima star assoluta?

Pokémon Violetto & Scarlatto usciranno a fine 2022, e saranno seguiti a ruota dalla prossima serie anime. Forse ambientata in Spagna, come i videogiochi di nona generazione, vedrà Go alla ricerca di nuovi Leggendari.

Ash e Pikachu hanno già dato il possibile, e anche più, all'anime. L'iconico duo ha conquistato numerosi titoli, tra cui appunto la Lega, e catturato altrettanti, formidabili Pokémon. Se al termine di Pokémon Esplorazioni dovessero trionfare nelle Pokémon World Coronation Series, allora non avrebbero davvero più nulla da dire, e sarebbero ben felici di affidare il futuro dell'anime nelle mani di Go. Pokémon Esplorazioni si avvicina all'episodio 100, l'avvenire è dietro l'angolo.