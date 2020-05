Pokémon: il sexy cosplay di Hana Bunny in intimo fa impazzire i fan di Hilda

Nei videogiochi di Pokémon abbiamo sempre utilizzato un allenatore che spesso non ha avuto una controparte animata. Dopo Rosso e Blu, i più famosi, abbiamo conosciuto Oro e Argento e tanti altri. Arrivando alla quinta generazione, quella di Pokémon Bianco e Nero, abbiamo fatto la conoscenza di Hilbert e Hilda.

Hilda diventava quindi la protagonista del viaggio a Unima in caso il giocatore avesse scelto lei. Nonostante non sia mai apparsa nell'anime, la ragazza ha trovato un nutrito seguito nel mondo dei fan, finendo per diventare protagonista di diverse fan art ma anche cosplay. E la cosplayer Hana Bunny, famosa in questo mondo e tra le più seguite del momento, ha deciso di vestirne i panni.

Vediamo così in calce un cosplay di Hilda di Pokémon estremamente sexy. Il fisico di Hana Bunny cattura già da solo l'attenzione nella prima foto e non basta il top bianco e il giacchetto nero a contenere tutta la sua prosperosità. Nella seconda foto Hana Bunny ha deciso di andare oltre e realizzare una Hilda sexy e in intimo, lasciando solo il cappellino rosa da allenatrice e il giacchetto nero, oltre una lingerie che cattura particolarmente l'attenzione. Come specifica la cosplayer, quest'ultima versione è basata sulla fan art preparata da Sakimichan. Cosa ne pensate di questo cosplay di Pokémon?

I fan dell'anime di Pokémon: Esplorazioni attendono la nuova sfida di Ash, mentre aumentano le voci e anticipazioni sulla comparsa di uno starter di Galar.