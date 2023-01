Pokémon: un primo sguardo al ritorno di una grande allenatrice

Ash Ketchum è riuscito a realizzare il suo sogno. La finale della World Coronation Series contro Dandel si è conclusa con la vittoria del protagonista, eletto campione del mondo di Pokémon. Ora Ash ha iniziato il suo ultimo viaggio in una nuova serie, e prima di dire addio all’anime dopo 25 anni, si riunirà con alcuni storici compagni.

È stato già anticipato che nel prossimo episodio di Aim to Be a Pokémon Master, serie composta da undici episodi e interamente dedicata all’addio di Ash, a tornare dopo molti anni di assenza sarà Misty. L’allenatrice esperta di Pokémon di tipo acqua, e capopalestra della città di Celestopoli nella regione di Kanto, incrocerà la sua strada col protagonista per catturare lo stesso Pokémon selvatico.

È stata la pagina ufficiale dell’anime a condividere la preview dell’episodio, dove si può vedere la simpatica entrata in scena di Misty, interessata ad aggiungere alla sua squadra un piccolo Clauncher. L’allenatrice è ancora accompagnata dal suo inseparabile Psyduck e da Politoed, scelto per affrontare Ash. Non è ancora chiaro se Misty sarà solo la prima dei molti compagni che torneranno prima del debutto della storia di Liko e Roy nella nuova stagione.

Infine, ricordiamo che Ash ha cambiato squadra per l’avventura finale, e vi lasciamo all’opening di Aim to Be a Pokémon Master, ispirata alla sigla dell’anime originale.