Pokémon: Shoko Nakagawa disegna le tavole della prima serie

Di mostri e creature fantastiche ne sono state partorite tante nel corso dei secoli nelle varie storie di fantasia, ma tra i più iconici del mondo moderno spiccano senza dubbio i Pocket Monster, o Pokémon. Questi mostriciattoli dalle sembianze parzialmente animali hanno rivoluzionato un'intera generazione, dando anche vita a rivali come i Digimon.

Pertanto non c'è da stupirsi se i Pokémon sono spesso presenti nelle vite delle persone, grazie a videogiochi e serie anime sempre in onda. La doppiatrice e cantante Shoko Nakagawa ha postato un manga tributo che ha disegnato ella stessa sui Pokémon, sulla sua pagina Twitter. Il manga che potete vedere in calce sicuramente farà tornare la nostalgia a chiunque sia cresciuto con Ash e Pikachu e i tanti altri coloratissimi e variegati Pokémon della prima generazione.

Il manga è incentrato su una giovane Nakagawa incantata dai giochi originali dei Pokémon. Inizialmente, non riesce a decidere tra Venusaur e Charizard, presenti sulle copertine di Pokémon Rosso e Pokémon Verde, ma alla fine, una volta entrata nel gioco, ha scelto Squirtle. Il manga mostra anche alcuni dei suoi ricordi di quando vide per la prima volta il film anime Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora.

E voi che ricordi avete della prima generazione di Pokémon, con i tre starter Charmander, Squirtle e Bulbasaur? I Pokémon torneranno a breve al cinema con il remake in 3DCG Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution.