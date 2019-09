Pokemon: Shu Uemura presenta una nuova linea di trucchi da 250€ dedicata a Pikachu!

In Giappone l'interesse verso i Pokemon è tornato decisamente in auge, soprattutto grazie al recente trailer di lancio della nuova serie animata. Shu Uemura, la famosa linea di cosmetici giapponesi fondata nel 1928, ha deciso di approfittare del momento per mettere in commercio un nuovo box di accessori dedicato a Pikachu, la mascotte dell'anime.

Secondo quanto rivelato dal sito ufficiale, il packaging dovrebbe chiamarsi "Gotta Catch'em All", ma si focalizzerà principalmente sul fidato compagno di Ash Ketchum. Gli oggetti compresi saranno: tre ombretti chiamati "Pikachu Thundershock" (8000 yen/67 euro), "Pikachu Brick Blast" (7400 yen/62 euro) e "Pikachu Mytical Purple" (7400 yen/ 62 euro), due rossetti soprannominati "Rouge Unlimited Amplified" e "Rouge Unlimited Amplified Matte" da 3300 yen l'uno (circa 60 euro totali) e una serie di accessori personalizzati tra cui matite e creme.

Il preordine per i prodotti sarà aperto a partire dal 25 ottobre e saranno acquistabili sia il packaging completo che i trucchi singoli. La prima parte degli accessori sarà distribuita dal 1 novembre, mentre la seconda dal 25 novembre 2019.

Giusto un mese fa, Baskin-Robbins decise di utilizzare lo stesso modello commerciale mettendo in vendita una speciale serie di torte dedicate ai Pokemon, in particolare a Pikachu ed Eevee. Il discreto successo riscosso dall'idea della pasticceria sembrerebbe aver convinto molte altre aziende a fare lo stesso.

