Pokémon: prima sinossi dell'avventura finale di Ash Ketchum

Ash Ketchum ha finalmente realizzato il suo sogno. Diventato campione del mondo dopo la faticosa vittoria contro Dandel che ha sancito la fine della World Coronation Series, il protagonista è ormai prossimo all’addio definitivo all’anime di Pokémon. Prima di salutarlo, però, ci saranno undici episodi speciali, di cui è già emersa una sinossi.

Grazie infatti alla pubblicazione sulla guida TV giapponese i fan dei mostriciattoli portatili hanno potuto leggere in anteprima alcune informazioni sul primo episodio della serie incentrata sugli ultimi passi di Ash e Pikachu nel mondo dei Pokémon. Intitolato “I Venti dell’Inizio! La Strada senza fine!”il primo episodio di Aim to be a Pokémon Master vedrà i due protagonisti alle prese con un Leggendario della terza generazione. Di seguito riportiamo la traduzione della sinossi proposta da @AnipokeFandom nel post riportato in calce:

“Ash e Pikachu continuano la loro avventura nella direzione verso cui soffia il vento, interagendo con Pokémon selvatici lungo il percorso. Il Team Rocket li segue stando alla giusta distanza, sperando ancora di poter mettere le mani su Pikachu…Mentre Ash e Pikachu trascorrono così il loro viaggio senza fine, in una foresta incontrano un Pokémon Leggendario ferito, Latias!”

In fondo alla pagina potete anche trovare due immagini relative all’episodio, la prima mostra i protagonisti vicino ad uno Snorlax e ad un Buneary, mentre la seconda Ash mentre vola con Latias. Fateci sapere cosa ne pensate di queste informazioni sul primo episodio della nuova serie di Ash nei commenti. Per finire vi lasciamo a tutto ciò che sappiamo sui nuovi protagonisti della prossima serie di Pokémon, e se è il momento giusto per un timeskip nell’anime.