Pokémon: il sito ufficiale regala 250 sfondi per le vostre chiamate su Zoom

La diffusione del Covid ha costretto milioni di italiani tra le mura domestiche, ed in tempi di lockdown molti di voi saranno stati obbligati ad utilizzare dei programmi per le teleconferenze. Nel caso in cui usaste Zoom abbiamo buone notizie per voi, visto che sono disponibili da qualche ora oltre 250 sfondi gratuiti di Pokémon.

Il sito ufficiale di Pokémon Shirts infatti ha deciso di seguire il modello di Studio Ghibli, regalando ai propri fan qualche originale background per ravvivare le loro videochiamate. Gli sfondi sono stati pensati per accontentare il pubblico a 360 gradi, da lavoratori a studenti, quindi non aspettatevi nulla di eccessivamente sfarzoso.

Potete scaricare i background gratuitamente cliccando sopra il link reperibile in calce. Il pulsante giallo a sinistra vi permette di downloadare gli sfondi dedicati ai Pokémon di Kanto, mentre quello a destra è riservato ai mostriciattoli di Johto. Nell'immagine di copertina potete vedere un Pikachu impegnato in una videochiamata, con alle sue spalle alcuni degli sfondi pensati dalla compagnia.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono gli sfondi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se siete fan dell'anime poi sarete contenti di sapere che la nuova serie Pokémon arriverà presto su Netflix sotto il nome di Pokémon Esplorazioni.