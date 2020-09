Pokémon: lo Slowking di Galar sembra Freezer, il paragone sul web è virale!

Dopo anni dall'uscita della prima parte del DLC dei titoli per Nintendo Switch di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i fan potranno finalmente viaggiare ed esplorare nuovi luoghi nelle terre di Galar. La Landa Corona ci aspetta.

Dopo il DLC che ci permetteva di scorrazzare con la nostra bicicletta nell'Isola Armatura, nel nuovo DLC Le Terre Innevate della Corona potremo visitare la landa innevata, e non vediamo l'ora. Oltre a questa nuova zona da esplorare, l'aggiornamento porterà i Pokémon leggendari dei titoli precedenti a Galar. Questa però non è stata la novità che ha mandato i fan in visibilio.

Su Twitter gli appassionati di Pokémon sono letteralmente impazziti dopo aver visto Slowking nella sua versione Galar, perché la somiglianza con Freezer, uno dei nemici più famosi della saga di Dragon Ball è sconvolgente. Il paragone è diventato virale, e ha visto decine e decine di tweet con protagonista l'evoluzione di Slowpoke. Molti fan sono impazienti di vedere di che tipo diventerà Slowking con questa variante di Galar, altri invece non riescono a togliere gli occhi di dosso dal buffo Pokémon.

Dopo tutto è innegabile, Slowking in questa versione ricorda il malvagio Freezer, e la somiglianza è accentuata anche dalla palette colori molto simile dei due. Quello che rende li rende più simili secondo i fan è la testa, dove entrambi hanno un cerchio viola.

Adesso è solo questione di tempo, il 23 ottobre potremo finalmente avventurarci nelle terre innevate della Corona nella speranza di incontrare il nostro adorato Slowpoke.

Cosa ne pensate dell'evoluzione? Secondo voi assomiglia a Freezer? Comprerete il nuovo DLC?

Se vi siete persi il Nintendo Direct, vi suggeriamo di non perdervi il gameplay di Pokémon Spada e Scudo DLC Le Terre Innevate della Corona. In più, non perdetevi i Pokémon Leggendari che troveremo a Galar.