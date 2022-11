Pokémon: Slowpoke diventa una comodissima poltrona a 'soli' 200 euro

La saga dei Pokémon continua indisturbata la sua corsa nel cuore degli appassionati visto una community di milioni di fan in tutto il mondo. Per darvi un'idea dell'importanza del franchise, la scorsa settimana il web ha celebrato il trionfo di Ash come migliore allenatore di sempre, traguardo raggiunto dopo 25 anni di avventure.

Con una popolarità di queste proporzioni alle spalle, inoltre, non potevano mancare iniziative straordinarie sul fronte del merchandising come questo aereo interamente personalizzato da FlyScoot. Ma se volare su un aereo con la livrea dei mostriciattoli non è di vostro interesse, allora potreste rivalutare l'ultima proposta di Cellutane, un marchio di mobili giapponesi.

La compagnia ha infatti presentato una poltroncina altra 720mm e larga 920 mm, pesante appena 8 Kg, completamente ispirata a Slowpoke, uno dei pokémon della saga. Si tratta di un sofà che si aggiunge alla precedente collezione che già comprendeva Ditto, Snorlax e tanti altri. Il costo si aggira attorno ai 28mila yen (poco meno di 200 euro al cambio attuale), e potrebbe essere una bella idea se stavate cercando un arredamento divertente per la casa.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa poltroncina, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.