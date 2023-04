Pokémon: uno Snorlax come letto? La costosa trovata di Bandai e The Pokémon

Pokémon è diventato uno dei franchise più remunerativi del settore dell’intrattenimento grazie non solo ai videogiochi e al gioco di carte collezionabili, ma anche all’infinità di merchandise prodotto a partire dal 1996. I peluche in particolare riescono sempre a far registrare ottimi guadagni, e ora sta per arrivarne uno molto particolare.

The Pokémon Company e Bandai hanno infatti presentato uno speciale peluche di Snorlax, il Pokémon dormiglione che ostacolava diversi passaggi chiave della regione di Kanto nei primi videogiochi della serie. A renderlo particolare sono le dimensioni: l’altezza di 150 centimetri e la larghezza di 130 centimetri, per un peso complessivo di ben 12 chilogrammi. Si tratta senza dubbio di uno dei peluche più grandi mai prodotti dall’azienda di Tokyo, insieme al peluche di Wailord presentato qualche mese fa, e che è stato presentato anche con un’altra funzionalità.

Considerate infatti le dimensioni, questo singolare collezionabile di Snorlax potrebbe essere perfetto come un letto o un gigantesco cuscino dove i più piccolo possono riposarsi. Insieme al peluche, in arrivo sul mercato dal 31 luglio 2023 ma già prenotabile al prezzo di 750 dollari americani, gli acquirenti riceveranno, come si può notare nell’immagine promozionale riportata in calce, anche una replica del Poké Flauto, strumento necessario per svegliare il grande Pokémon per poi avere l’opportunità di affrontarlo e catturarlo nei giochi.

Come di consueto aspettiamo le vostre opinioni nella sezione commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Pokémon Horizons diventerà anche un manga, e vi lasciamo ai nuovi tipi di rarità del gioco di carte introdotti con la nuova espansione, dedicata a Scarlatto e Violetto.