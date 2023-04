Pokémon Snow Hazard e Clay Burst, svelate tutte le carte: gli artwork sono incredibili!

Ormai lo sappiamo: Snow Hazard e Clay Burst sono i prossimi set Pokémon del Gioco di Carte Collezionabili giapponese, e arriveranno in Italia nel corso del 2023. Ad un paio di settimane dall'annuncio ufficiale delle due espansioni-gemelle, The Pokémon Company e Game Freak hanno oggi rivelato la cardlist completa di Snow Hazard e Clay Burst.

Per quanto riguarda le carte Comuni, Non Comuni, Rare, Rare Doppie e Rare Ultra del set, vi invitiamo a dare un'occhiata alla galleria pubblicata dai colleghi di PokéGuardian, mentre in calce trovate una breve carrellata dei principali Pokémon del set. Per quanto riguarda le Rare Illustrazione, Rare Illustrazione Speciale e Rare Iper, invece, sempre PokéGuardian ha pubblicato una galleria a parte, di cui trovate alcuni estratti sempre in calce a questa notizia.

Partendo dalle carte meno rare, abbiamo la conferma che Chien-Pao EX sarà la cover card di Snow Hazard. Insieme al leggendario Buio-Ghiaccio, nei pacchetti di Snow Hazard troveremo anche un altro membro del Quartetto Nefasto, Wo-Chien, anch'esso in versione EX. Viene da sé che Ting-Lu EX e Chi-Yu EX, i due leggendari di tipo Buio-Terra e Buio-Fuoco, saranno i protagonisti del set Clay Burst, di cui proprio Ting-Lu EX sarà la cover card.

Tra gli altri mostriciattoli più interessanti del set "base" abbiamo Slowking EX in versione Teracrystal, Annihilape EX, Copperaja EX e Squawkabilly EX per Snow Hazard e poi ancora Bellibolt EX, Tinkaton EX, Noivern EX e Forretress EX in versione Teracrystal per Clay Burst.

La galleria delle carte art rare è invece composta dalla bellezza di 27 carte per ciascuno dei due set, più due Energie in versione Rara Iper, rispettivamente quella di tipo Acqua per Snow Hazard e quella di tipo Lotta per Clay Burst. Sempre in versione Rara Iper abbiamo infine i due leggendari di copertina delle espansioni e due carte Allenatore.