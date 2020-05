Pokémon per il sociale: un bar giapponese fa rispettare il distanziamento con dei peluche!

In Giappone come in Italia molte attività hanno iniziato a riaprire, bar e ristoranti compresi. La normalità però è ancora distante e, in tempi in cui la distanza sociale è ormai diventato un mantra per grandi e piccoli imprenditori, i responsabili del Pokémon Café di Osaka hanno deciso di rispettare le regole nel modo di più divertente possibile.

Spiegare alla clientela più giovane l'importanza del distanziamento non è certo semplice, e allo stesso modo alcuni adulti sono spesso restii a rispettare le regole. Come potete vedere in calce però, il bar ha deciso di convincere la clientela facendo occupare alcuni tavoli dai Pokémon stessi, garantendo così il rispetto dei circa due metri di distanza richiesti dall'OMS. Qualche persona ne ha addirittura approfittato per passare il tempo insieme al suo starter preferito.

In Giappone i café dedicati ad anime e manga sono più comuni di quanto possiate immaginare, ed il turismo è solo una delle ragioni per cui questi locali sono così frequentati. Posizionare dei peluche può sembrare un escamotage semplice, ma il risultato dell'iniziativa - considerando anche il numero di testate giapponesi che hanno riportato la notizia - parla da sé.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'idea? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan delle serie poi, ne approfittiamo per ricordarvi che Pokémon Esplorazioni arriverà presto in Italia e che pochi giorni fa sono stati pubblicati gli spoiler dei nuovi episodi.