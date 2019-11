Pokémon: dopo la conclusione di Sole e Luna, in arrivo il manga di Spada e Scudo

All'orizzonte ci sono grandi novità in arrivo per i fan dei Pokémon. Il 15 Novembre usciranno i giochi di ottava generazione e due giorni dopo partirà il nuovo anime della serie che promette un approccio narrativo inedito, ma non finisce qui: dopo la conclusione della saga di Sole e Luna, anche il manga ci introdurrà nella regione di Galar.

A comunicarcelo è proprio l'artista di Pokémon Adventures, Satoshi Yamamoto, che sul suo profilo Twitter ha rivelato il termine delle avventure di Sole e Luna, fissato per il 21 Novembre, e lo stesso giorno sarà disponibile il capitolo che darà inizio all'arco narrativo di ottava generazione.

Si partirà con un "Volume 0" composto da ben 202 pagine. Siamo sinceramente contenti di questo annuncio, dato che Pokémon Adventures si configura come un'esperienza diversa sia rispetto ai giochi che all'anime, attraverso un approccio più maturo e con una narrazione molto più stratificata delle iterazioni appena menzionate.

Spesso riprende la struttura narrativa dei videogiochi - che purtroppo non si rivela sempre esaustiva - e la espande in una cornice più ampia, cercando di rispondere ai quesiti irrisolti dei titoli. E' esemplificativo l'approccio utilizzato con Sole e Luna, dove nei giochi la questione delle Ultracreature e di Necrozma non ha trovato un adeguato approfondimento, mentre nel manga le è stato concesso un ampio spazio, come anche nell'anime tramite l'arco delle Ultra Avventure.

