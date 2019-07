Pokemon Sole e Luna: ecco l'ending ispirata all'anime originale

Le puntate di Pokemon Sole e Luna hanno voluto omaggiare il lungo viaggio di Ash Ketchum, eterno allenatore alla ricerca di tutti i pokemon da catturare. Ad accorgersene è l'utente di Twitter @nyudmgaauj, che in un messaggio sulla piattaforma social, ha voluto mettere a confronto le ending della serie con l'anime originale.

Potete ascoltare le due versioni nel tweet, diventato subito virale con più di 14mila condivisioni e oltre 20mila like, riportato in calce alla notizia. La somiglianza tra le sigle di chiusura è innegabile, confermando i sospetti che sia stato fatto per ricordare ai fan la serie che ha fatto conoscere al mondo i mostriciattoli creati da Satoshi Sajiri nel 1996.

Questo non è l'unico easter egg presente in Pokemon Sole e Luna, la serie ha comunque apportato un taglio rispetto al passato, grazie ad un design più moderno, come potete leggere nella nostra recensione dell'anime di Netflix.

Facciamo quindi un tuffo nel passato con questa sigla, in attesa di scoprire come finirà il torneo della Lega di Aloha: chissà potrebbe essere la prima volta in cui vedremo Ash vincere una di queste manifestazioni, essendo sempre arrivato alle fasi finali delle sfide, ma senza mai riuscire a sconfiggere il campione in carica.

Che sia la volta buona per l'allenatore di Pokemon più conosciuto al mondo? Scrivete il vostro pronostico con un commento alla notizia.