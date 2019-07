Pokémon Sole e Luna: scoperto un divertente Easter Egg di Dragon Ball

L'anime di Pokémon Sole e Luna potrebbe finalmente aver dato il video al tanto atteso arco narrativo della Lega di Alola, anche se i fan hanno piacevolmente seguito la serie fino a questo punto anche grazie ai diversi cambiamenti introdotti in quest'ultima stagione, che ha portato a diversi riferimenti alla cultura pop.

Questo sembra essere continuato per tutti gli oltre 100 episodi della serie ancora in corso, che sembra essersi particolarmente affezionata a nientemeno che Dragon Ball. Alcuni giorni fa, infatti, abbiamo potuto vedere quello che sembra essere un riferimento all'Ultra Istinto di Dragon Ball Super.

Condiviso su Reddit dall'utente yahyadbsuper, potete vedere un calce alla notizia come, nell'episodio 113 di Pokémon Sole e Luna, sembra essere comparsa la Fusion Dance di Dragon Ball Z. Questo episodio in particolare, è stato riempito di Easter Egg di altre serie, mentre Ash e i suoi compagni si sono trovati su di un set cinematografico di un film interpretato da un Magikarp come attore principale.

Tuttavia, i fan hanno notato alcuni dettagli che renderebbero la Fusion imperfetta e come molti di voi sapranno, il risultato sarebbe stato disastroso.

Infine, vi ricordiamo che di recente sono stati mostrati tutti partecipanti alla Lega di Alola in un trailer di circa 5 minuti, mentre Pokémon Sole e Luna ha introdotto un Pikachu versione Boruto.