Pokémon Sole e Luna: la serie sbarca sul catalogo anime di Netflix

Per chi non lo sapesse, si tratta della ventesima serie televisiva animata e ispirata ai mostriciattoli di Game Freak targati Nintendo, ed è il sequel della terza stagione di Pokémon XY, ovvero XYZ - a sua volta presente nel catalogo Netflix.

Pokémon Sole e Luna è composta in tutto da 43 episodi, con il season premiere che debuttò in Italia sul canale K2, in anteprima esclusiva a novembre 2016: successivamente, la messa in onda nostrana è proseguita dall'aprile del 2017 fino al mese scorso, marzo 2018.

La trama vede il nostro Ash esplorare la regione inedita di Alola, prendendo parte alla scuola Pokémon ivi presente e incontrando sia nuove creature che vecchie conoscenze. Di seguito vi proponiamo la sinossi offerta da Netflix per la serie:

"Su un'isola paradisiaca incontra nuovi amici, nemici e tanti Pokémon. Tutto per diventare il miglior allenatore!"

Pokémon Sole e Luna è ora su Netflix, aggiungendosi poche ore dopo l'arrivo nel catalogo anime di The Disastrous Life of Saiki K. E il mese di aprile, a quanto pare, riserverà anche altre sorprese.