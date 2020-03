Pokémon: una sorprendente evoluzione causa a Go qualche problema

Non è mai facile relazionarsi correttamente con un pokémon se si è un allenatore ancora alle prime armi, e Ash Ketchum lo sa bene. Lo storico protagonista di Pokémon ha infatti dovuto fare i conti con un Pikachu ribelle nei primissimi episodi oltre ad alcune disavventure con le evoluzioni del suo Charmander.

Adesso però una problematica simile viene presentata nel nuovo anime di Pokémon, ma con Go in primo piano. L'episodio 17 della trasmissione, pubblicato ieri 15 marzo 2020 in Giappone, ha visto Go e il suo Scorbunny combattere contro il Team Rocket. Scorbunny però non riesce a utilizzare le sue tecniche di fuoco, causando una sconfitta nella battaglia che ha poi richiesto l'intervento di Pikachu.

Qui il rapporto tra Go e il suo fedele pokémon inizia a incrinarsi anche se un successivo e fortuito scontro con il Team Rocket sembra rinnovare la fiducia del duo. Tuttavia, durante il secondo combattimento, Scorbunny evolve in Raboot, mettendo facilmente a tacere il nemico. Quando Go cerca di congratularsi con lui però Raboot dimostra di essere cambiato e sembra non voler più obbedire al suo allenatore. Come si può vedere nel tweet in calce che riporta una clip dell'episodio 17 di Pokémon, sul finale Raboot si allontana dai ragazzi protagonisti.