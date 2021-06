Pokémon: gli stadi evolutivi di Charizard protagonisti di una magnifica figure

Charizard rappresenta indubbiamente una delle icone del franchise Pokémon, e ancora oggi continua ad essere uno dei mostriciattoli portatili più apprezzati dai fan. Una popolarità individuabile anche nelle numerose trasformazioni e forme diverse ottenute nel corso dei videogiochi, e all'elevato costo delle carte dove è presente un suo artwork.

Starter di fuoco della prima generazione, e compagno del protagonista Ash, l'emblematico drago è stato al centro di diversi scontri, battaglie che si sono rivelate anche estremamente difficili che lo hanno spinto a migliorare sia le sue capacità combattive che la sua affinità con il giovane allenatore. Sono svariati i gadget presenti sul mercato dedicati a Charizard, e di recente PPAP Studio ha voluto omaggiare l'intera linea evolutiva presentando una splendida statua da collezione.

Come potete infatti vedere nel post riportato in calce, il piccolo Charmander, Charmeleon, e ovviamente, Charizard, sono stati riuniti in una figure alta circa 28 centimetri, caratterizzata da una base rocciosa e da alcune fiamme che li circondano. Il prodotto uscirà tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, ed è già possibile preordinarlo per 235 euro.

Ricordiamo che anche la linea evolutiva di Gengar ha ottenuto una splendida statua, e vi lasciamo alla classifica delle migliori compagne di viaggio che hanno accompagnato Ash Ketchum nel corso della sua avventura.