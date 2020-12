Pokémon: gli starter diventano allenatori in queste illustrazioni

È tradizione, nei giochi Pokémon, che ogni nuovo allenatore inizi la propria avventura scegliendo tra tre creature iniziali, cosiddette starter. Andiamo a vedere come un artista ha reinterpretato, per ogni generazione, questi mostriciattoli in forma umana.

I Pokémon con cui ogni giocatore inizia la propria avventura solitamente appartengono ai tre tipi: acqua, fuoco ed erba; i quali sono ognuno superefficace contro l'altro, come succede coi segni della Morra Cinese, così che la scelta possa dipendere unicamente dalle proprie preferenze. Queste creature accompagnano l'allenatore per tutto il suo viaggio e spesso rimangono nel cuore di chi abbia giocato almeno uno dei tanti videogiochi del franchise.

Nel corso degli anni è capitato diverse volte che alcuni artisti abbiano immaginato una versione umana dei loro Pokémon preferiti. In questa news vi riporto le illustrazioni di TinaFate1 che, nel Tweet sottostante, ci mostra gli starter di prima generazione con nuove sembianze. Oltre a Blastoise, Charizard e Venusaur, nell'immagine notiamo anche Pikachu, il mostriciattolo più famoso della serie, nonché creatura iniziale del gioco Pokémon Giallo.

Oltre agli starter di Kanto l'artista ha illustrato, allo stesso modo, anche quelli di Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola e Galar, tutti visibili al termine di questa news.

