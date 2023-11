Pokémon: starter e leggendari di tipo fuoco in una statua da 300 euro

Nell’universo di Pokémon i mostriciattoli tascabili appartenenti al tipo fuoco sono tra i più apprezzati dalla community, non solo da un punto di vista competitivo, visto che dopo l’acciaio, il fuoco è il secondo tipo con più resistenze all’interno dei videogiochi, ma anche per il design di molti di loro, diventati iconici, come Charizard.

Ed è proprio il drago stampato sulla copertina di Pokémon Rosso a sovrastare tutti i suoi compagni e amici nella nuova statua da collezione presentata dallo studio PC House. Costruita su una base di roccia lavica dove crescono delle piante violacee e arancioni, la statua presenta ben tredici Pokémon, tra starter di tutte e nove le generazioni, fino al piccolo Growlithe, la cui evoluzione, Arcanine, ricopre un ruolo abbastanza importante nelle storie del franchise, il simpatico Vulpix, arrivando infine ad un maestoso Entei, il cane leggendario di seconda generazione, sdraiato mentre osserva attentamente l’area circostante.

PC House ha fatto un buon lavoro nel riproporre i design, piuttosto dettagliati, dei mostriciattoli, soffermandosi sul rappresentare scene di divertimento e scoperta, termini nei quali può essere riassunta l’esperienza dei videogiochi del brand. Alta 25 centimetri, la statua arriverà sul mercato nel secondo semestre del 2024, ma è già prenotabile al prezzo di 290 euro. Come di consueto diteci cosa ve ne pare nei commenti.

Intanto, vi lasciamo ai 5 misteri legati ad Ash e ancora irrisolti nell’anime, e ricordiamo che un fan ha immaginato come sarebbe un Pokémon pizza, realizzando un ottimo fakemon.