Pokémon: una statua 1:1 di Charmander? L'incredibile progetto di un fan

Pokémon è uno dei franchise più remunerativi a livello mondiale, e tra l’infinità di merchandise dedicato alle avventure di Ash Ketchum e ai mostriciattoli apparsi nella serie di videogiochi, è complicato trovare statue a grandezza naturale di alcuni dei Pokémon più iconici, per questo un fan ha deciso di realizzarne una con i propri mezzi.

Sfruttando una stampante 3D l’appassionato che sui social si fa chiamare @kagerou_honey è stato in grado di riprodurre in scala 1:1 un modello di Charmander, starter di fuoco della prima, storica, generazione di mostriciattoli tascabili. Dopo aver usato molto materiale, investito diverso tempo, e usato un Led per illuminare la fiammella sulla coda, il risultato complessivo è impressionante.

Come specifica il fan stesso nei post riportati in fondo alla pagina, la statua è alta circa 70 centimetri all’altezza della fiammella della coda, e 60 centimetri fino all’apice della testa, e pesa circa 8.7 chilogrammi, misura che si avvicina molto agli 8.5 chilogrammi di un Charmander di medie dimensioni in base a quanto riportato sul pokédex dei videogiochi e dell’anime.

