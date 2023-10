Pokémon: la storia del grande Ash Ketchum in un nuovo video celebrativo

Con Pokémon: Orizzonti ha avuto inizio una nuova era per l’anime di Pokémon. Dopo ben 25 anni di avventure, e oltre 1000 episodi, Ash Ketchum, il giovane allenatore partito da Biancavilla nella regione di Kanto e diventato campione a Galar, ha lasciato spazio alle nuove generazioni, venendo però ricordato con affetto con altri video speciali.

Infatti, come potete vedere dal video ripotato in cima alla notizia, il canale YouTube ufficiale di Pokémon ha pubblicato di recente un nuovo video celebrativo intitolato “Un viaggio senza tempo”, per sottolineare l’importante della storia di Ash, e del suo inseparabile Pikachu, nella crescita del franchise. Senza l’anime, lanciato nel 1998, e parallelamente anche il gioco di carte collezionabili, probabilmente l’universo di mostriciattoli tascabili ideato da Satoshi Tajiri non avrebbe raggiunto lo stesso livello di popolarità che ha oggi.

Diventato un vero e proprio simbolo e icona del franchise, Ash è stato quindi ricordato nuovamente attraverso il video, dove si notano dei parallelismi diretti tra la prima stagione e Pokémon: Journeys, dove il protagonista ha finalmente sollevato al cielo il trofeo di miglior allenatore del mondo. A rendere il tutto più nostalgico non poteva che esserci il brano Gotta Catch’em All, scritto da John Siegler e John Loeffler, e cantato da Jason Paige.

Ecco infine un cosplay italiano dedicato a Misty, grande esperta di Pokémon di tipo acqua, e il primo trailer della serie live action di Pokémon, dedicata ai primi giochi della serie.