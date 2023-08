Pokémon: lo studio d'animazione di Attack on Titan si occuperà del nuovo anime!

Dopo l'annuncio della nuova web-serie Pokémon: Venti di Paldea, avvenuto durante il Pokémon Presents dell'8 agosto 2023, è uscita una nuova indiscrezione riguardo questo adattamento: Studio Wit si occuperà della produzione di questo anime!

Il nome di questo Studio di animazione sicuramente non vi è nuovo. Trai suoi prodotti di punta troviamo gli adattamenti di Attack on Titan e Vinland Saga. Tutti abbiamo apprezzato la qualità generale di questi prodotti, comunque non esenti da qualche piccolo difetto, quindi le aspettative sono molto alte.

La cooperazione tra Wit Studio e Pokémon non è tuttavia una novità, all'attivo la collab ha infatti due anime: Il film Pokémon: In ognuno di noi (2018) e l'ONA La neve di Hisui, generalmente ben accolti da fandom e critica. Ovviamente la speranza è che questa serie, pur essendo breve come il precedente ONA, possa comunque regalarci delle belle emozioni e farci soprattutto conoscere meglio la vita degli studenti all'Accademia Pokémon di Paldea, tema centrale dell'adattamento. La data di rilascio è prevista per il 6 settembre e si comporrà di 4 episodi disponibili esclusivamente su YouTube.

E voi siete curiosi di vedere questa serie e le altre annunciate, come Pokémon: Verso la Cima, che avrà come tema centrale il TCG? Fatecelo sapere con un commento!