Pokémon Sun and Moon: dopo 22 anni, Ash ha vinto la sua prima Lega Pokémon

Nel corso del 139° episodio della serie animata di Pokémon Sun and Moon si è venuto a presentare un evento epocale che ha saputo far impazzire i fan dalla felicità. Dopo ben 22 anni d'attesa, infatti, il nostro Ash Ketchum ha vinto la sua prima Lega Pokémon, divenendo così il primo Campione della regione di Alola.

Com'era facile immaginare, l'evento - di cui si era già parlato grazie ad alcune voci di corridoio - ha già portato milioni di fan a festeggiare per il web. Effettivamente, dopo oltre due decenni ad attendere il grande giorno, vederne finalmente la concretizzazione non può che essere un colpo al cuore di cui difficilmente potremo dimenticarci. La vittoria è stata raggiunta dopo un'estenuante lotta contro Gladion, il fratello di Lillie, il tutto conclusosi con un Ash in festa con un'enorme coppa ben salda tra le mani, come visionabile nell'immagine a fondo news. Considerando la possibilità di veder sopraggiungere un vero e proprio reboot della serie, come rumoreggiato nel corso di questi ultimi tempi, non potremmo immaginare un modo migliore per concludere questa lunga e incredibile epopea. Qui di seguito potete invece leggere una veloce introduzione a quest'ultimo arco narrativo della saga dei Pokémon:



"Ash e Pikachu raggiungono la regione di Alola, luogo in cui però la situazione prende una curiosa piega. Invece di viaggiare come hanno sempre fatto, i due diventano infatti studenti della Scuola di Pokémon dell'isola Mele Mele, il tutto al fine ultimo di conquistare il Cristallo Z?"

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, quello dei Pokémon è un media franchise giapponese di proprietà della The Pokémon Company, creato nel 1996 da Satoshi Tajiri e incentrato su delle buffe creature chiamate Pokémon che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento. Il franchise nasce come coppia di videogiochi sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo per Game Boy. L'opera ha saputo riscuotere velocemente un successo incredibile in tutto il mondo, con milioni e milioni di fan pronti ad acquistare ogni prodotto a tema, un insperato risultato che ha portato alla alla creazione di ulteriori videogiochi, anime, film, manga, un gioco di carte collezionabili, libri e innumerevoli gadget e giocattoli.



Nel caso in cui foste interessati, qui di seguito potete leggere la nostra recensione dedicata a Pokémon Sun e Moon.