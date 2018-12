Pokémon Sun and Moon: le anticipazioni del nuovo episodio preannunciano un rematch

L'episodio precedente di Pokémon Sun and Moon aveva mostrato Ash e Pikachu coinvolti in uno scontro con Guzzlord a cui poi si è aggiunto il pokémon leggendario Zeraora. I due protagonisti non si aspettavano di venire sconfitti, ma ora si preparano a un nuovo scontro col duo formato dal misterioso allenatore Dia e il suo pokémon.

La battaglia con l'infuriato Guzzlord non stava andando per il verso giusto per Ash e Pikachu, finché non è giunto il misterioso Dia a salvarli con il suo Zeraora. Per ottenere la fiducia del nuovo allenatore, Ash sfida il duo in uno scontro, ma Pikachu verrà velocemente sopraffatto dal pokémon rivale. Nonostante le buone mosse di Pikachu, Zeraora ha lanciato degli attacchi troppo potenti per riuscire a resistere a lungo.

Nell'episodio 101 della serie Pokémon Sun and Moon sembra però previsto un rematch con il potentissimo pokémon leggendario. L'episodio, di cui potete vedere il trailer in calce, sarà intitolato "Fuoco! Gli scintillanti Gigavolt gemelli dell'amicizia!" e inizierà con un doppio attacco di Codacciaio da parte di Pikachu e Zeraora, per poi continuare con scambi di colpi volanti, dove il pokémon giallo stavolta sembra avere la meglio.

La prima apparizione di Zeraora è stata in Pokémon il film - In ognuno di noi e i fan sono contenti di poter rivedere il pokémon leggendario in una nuova veste, specie ora che dovrà affrontare un'Ultra Bestia.