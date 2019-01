Pokemon Sun and Moon: arriva l'ultima ending della serie?

Conclusasi la riunione che ha visto il ritorno del trio originale di allenatori composto da Ash, Misty e Brock nell'arcipelago di Alola, torniamo alla storia del protagonista di Pokemon Sun and Moon. Con il nuovo episodio della serie arriva anche la nuova sigla di chiusura che, secondo alcuni fan, significherebbe anche qualcos'altro.

Nel video dell'ending che potete vedere in calce, arriva la nuova canzone di Pokemon Sun and Moon, ovvero "Notebook of the Heart", traducibile come "il quaderno del cuore", cantata dal coro delle scuole elementari della città di Hino.

Secondo i fan, però, la musica malinconica e le scene che scorrono nel minuto e venti della sigla finale, molto più calme e incentrate sulla natura, implicherebbero una possibile fine dell'anime di Pokemon Sun and Moon visto il contrasto con le ending precedenti. Probabilmente ci vorrà ancora un po' prima della conclusione della nuova generazione di mostriciattoli tascabili, visto che proprio nel prossimo episodio sarà introdotta quella che sarà la Lega Pokémon di Alola. Proprio questa potrebbe fungere da saga finale, nonostante l'andare degli eventi di Pokemon Sun and Moon è stato molto lento e incentrato sulla quotidianità degli allenatori. E voi preferite un continuo della serie o preferireste l'annuncio su una nuova generazione di pokémon e nuovi luoghi da esplorare per Ash?