Pokemon Sun and Moon si conclude, ecco quando inizierà la nuova serie!

Da poco è stata annunciata una nuova serie con tanto di trailer per Pokémon, il famoso franchise che ormai è all'opera da ben 22 anni sotto forma di anime e ancora di più per il ramo videogiochi. Ash Ketchum però deve prima concludere la sua avventura nella regione di Alola, e dagli ultimi aggiornamenti sembra che manchi davvero poco.

Dopo aver vinto la Lega Pokemon per la prima volta, battendo Iridio nella finale di Alola, Ash Ketchum sta affrontando l'ultima battaglia nella regione. Dopo questo, però, la serie Pokemon Sun and Moon arriverà alla fine per lasciare spazio all'anime intitolato "Pokémon" con protagonisti Ash e Gou.

Secondo le traduzioni delle ultime informazioni giunte, Pokemon Sun and Moon avrà ancora tre episodi da mandare in onda, portando così il termine dell'anime al 27 ottobre. Gli episodi saranno:

Conclusione! Gaogen VS Nyaheat!

Il più forte Z di Alola! Cap Kapu-Kokeko VS Pikachu !!

!! Sole, Luna e il sogno di tutti!

Ash dovrà prima percorrere un altro po' di strada quindi dopo la battaglia col professor Kukui che sta avvenendo in queste ultime puntate di Pokemon Sun and Moon. Sicuramente il protagonista di tante avventure non si dimenticherà di ciò che ha trascorso in questi anni televisivi nella regione dell'arcipelago di Alola.