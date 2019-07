Pokemon: un utente spiega il motivo per cui Ash sarebbe il miglior allenatore al mondo

Ash Ketchum, l'eterno undicenne protagonista di Pokemon, non vanta certo un numero di vittorie imponente. Fino ad oggi l'allenatore ha conquistato solamente la Lega d'Orange, un po' poco se si considera che l'anime ha iniziato la sua corsa vent'anni fa. Secondo i fan però, Ash possiederebbe una qualità in grado di renderlo il migliore al mondo.

L'idea è stata espressa in primis dall'utente Reddit Thunderbrine, tramite il post visibile in calce pubblicato su r/Pokemon. Il messaggio scritto dal Redditor riprende una frase detta da Ash al suo Lycanroc: "Sei testardo… appiccicoso.. e a volte un po maldestro.. ma ti voglio bene esattamente per quello che sei!".

L'utente a questo punto scrive: "Questa è la ragione per cui Ash ama Pikachu e tutti i suoi Pokemon. Anche se sono più deboli della media, troppo orgogliosi o troppo sensibili, lui li ama comunque. Nell'anime, ad esempio, gli allenatori non hanno voce in capitolo quando si tratta di evoluzioni. Quando succedono, succedono. Dipende praticamente solo dal loro livello. Quando però la loro evoluzione dipende anche dall'allenatore, come per esempio nel caso in cui serva una pietra speciale, Ash è sempre il primo a lasciare la scelta ai propri Pokemon. Questa situazione coccia con quello che succede nei videogiochi ad esempio, dove l'allenatore fa la scelta e il Pokemon semplicemente deve accettarla. Secondo me è anche questo il motivo per cui Ash lasciò a Pikachu la scelta durante la prima serie. Gli diede la possibilità di decidere, Pikachu scelse di non diventare Raichu, e i due continuarono a volersi bene".

Gli altri utenti del subreddit hanno concordato con quanto scritto da Thunderbrine, sostenendo che "nel caso in cui si parli di amore per i propri Pokemon e forza di volontà, Ash è senza dubbi il numero uno".

E voi cosa ne dite? Siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo che, tra l'altro, Ash ha un appuntamento con la Lega di Alola tra pochi episodi, e che il suo team non si trova attualmente nelle migliori condizioni.