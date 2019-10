Pokemon Sun and Moon: cosa riserva il finale dell'ultimo scontro di Ash ad Alola?

Anche per l'anime sta per sopraggiungere la fine dell'ottava generazione. Per tre anni abbiamo accompagnato Ash Ketchum alla scoperta dell'arcipelago di Alola con la nuova serie Pokemon Sun and Moon. A poche settimane dal debutto di Pokemon The Series, Ash ha però ancora un ulteriore scontro da portare a termine che lo vede contrapporsi a Kukui.

Dopo la sorprendente vittoria di Ash alla Lega Pokemon di Alola, Pokemon Sun and Moon è entrato nel suo ultimo scontro con il professor Kukui che ha deciso inaspettatamente di coinvolgere Ash in una battaglia dimostrativa. Nell'episodio 144 di Pokemon Sun and Moon vedremo la parte finale di questo scontro, che ha visto poi coinvolto anche Tapu Koko.

In calce, un tweet di Moetron ci permette di dare uno sguardo all'anteprima di ciò che vedremo nell'episodio 144 in arrivo la prossima domenica. Intitolato "La Z Più Forte di Alola! Tapu Koko contro Pikachu!!", l'episodio ha questa sinossi: "La battaglia tra Ash e il professor Kukui sta per finire... o almeno così si pensava, ma all'improvviso è arrivato un nuovo sfidante: la divinità guardiana pokemon Tapu Koko?! E che voi ci crediate o meno, si è unito alla battaglia come partner del professor Kukui. È una divinità guardiana contro il primo campione della storia di Alola! Una battaglia inedita sta per avere inizio!!"

Pokemon Sun and Moon terminerà con l'episodio 146, previsto per il 3 novembre, mentre Pokemon The Series debutterà due settimane dopo, il 17 novembre.