Pokemon Sun and Moon: l'episodio 139 vedrà la nascita del campione di Alola! Sarà Ash?

I fan sono già in estasi per la prossima serie Pokemon che potrebbe non avere Ash Ketchum come protagonista, nel tentativo di rinnovare la serie portando freschezza nel cast di protagonisti. Tuttavia, ci sono ancora delle cose da sciogliere in Pokemon Sun and Moon, tra cui il campione della Lega Pokemon di Alola che verrà scelto tra Ash e Iridio.

La finalissima è cominciata da qualche episodio di Pokemon Sun and Moon e potrebbe giungere a conclusione nella puntata 139 della prossima domenica. Le anticipazioni di Pokemon Sun and Moon 139 ci fanno sapere che l'episodio che andrà in onda la prossima settimana, domenica 15 settembre, si intitolerà "È giunto! Il campione della Lega di Alola!" e la sinossi è la seguente: "La battaglia tra Ash e Iridio della finale si conclude! È stato deciso il campione! Per la prima volta nella storia di Alola! Ash riuscirà a vincere la sua prima Lega Pokemon?!"

Naturalmente non è specificato chi vincerà, ma il protagonista di tante serie Pokemon potrebbe finalmente riuscire a coronare il suo sogno. Durante il prossimo episodio di Pokemon Sun and Moon vedremo anche una battaglia tra Pikachu e Zoroark, le cui capacità sembrano equivalersi. Non resta altro che aspettare il 15 settembre, intanto godetevi la preview che potete vedere nel trailer in calce.