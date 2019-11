Pokémon Sun and Moon: l'episodio finale diventa virale grazie a uno Shuckle e a un aereo

Quello dei Pokémon è un franchise che oramai ci portiamo dietro da tempo immemore, tra carte collezionabili, videogiochi, film, anime e molto altro ancora, un'onda anomala di successi commerciali e di critica che hanno portato questi simpatici mostriciattoli a invadere ogni angolo del mondo, con fan sparsi letteralmente ovunque.

Con l'arrivo della serie animata, in particolare, molti spettatori hanno cominciato a domandarsi in che modo gli umani avessero integrato la presenza dei Pokémon nelle loro routine quotidiane, fosse anche solo per andare al supermercato e per prendere un taxi. Nel corso di tutti questi anni, la serie ha risposto alle nostre domande mettendo in mostra sempre più situazioni dove creazioni umane e Pokémon si sono incontrate creando connubi rivelatisi sempre efficaci e apprezzati, come dimostrato anche dall'ultima puntata di Pokémon Sun and Moon.

La serie è infatti giunta finalmente al termine con un episodio conclusivo che ha saputo conquistare i fan in cui, nelle battute finali, è possibile vedere Ash e Pikachu su un aereo, intenti a lasciare Alola per tornare a Kanto. L'occasione si è quindi rivelata propizia per far vedere come i Pokémon si comportino innanzi a un viaggio aereo, con risultati che sono diventati dei meme immediati.

La scena mette infatti in mostra numerosi Pokémon seduti un po' ovunque, tra chi si sta rilassando sul grembo del proprio allenatore e chi, invece, ha optato per una coperta in cui riscaldarsi. Tra i tanti, però, è stato uno Shuckle in particolare ad aver curiosamente attirato l'attenzione di tutti, Pokémon ripreso nel mentre che si sta allacciando la cintura di sicurezza. Si parla di un piccolo dettaglio composto da pochi frame, ma ciò è comunque bastato per renderlo virale, con migliaia di persone che hanno condiviso la scena per tutto il web.

