Pokémon Sun and Moon: l'ultimo episodio mostra anche una speciale gravidanza

Si conclude Pokémon Sun and Moon, serie che ha seguito per tre anni il viaggio di Ash Ketchum nella regione di Alola, l'arcipelago di quattro isole con nuovi pokémon e varianti di quelli vecchi. La lunga permanenza nell'area ha portato grosse soddisfazioni all'allenatore, ma ora è giunto il momento degli addii con l'ultimo episodio dell'anime.

Ash ha deciso di tornare a casa e lasciarsi alle spalle tutti i personaggi conosciuti in Pokemon Sun and Moon. Ad Alola è diventato il campione della Lega Pokemon e ha anche battuto il professor Kukui, ma un piccolo "regalo" ha reso l'addio del bambino di dieci anni più leggero.

Come potete vedere in calce, una delle scene dell'ultimo episodio di Pokemon Sun and Moon ritrae il professor Kukui insieme alla sua famiglia. La moglie Burnet viene vista visibilmente incinta e i fan si sono emozionati quando hanno visto la scena. Alcuni appassionati già immaginano il futuro bambino in viaggio, menzionando come Ash avrà un nuovo rivale da lì a 9 mesi.

Siete rimasti soddisfatti del finale di Pokemon Sun and Moon? Fateci sapere cosa pensate della serie nei commenti alla notizia. Ash tornerà con le nuove avventure di Pokemon The Series, in arrivo tra due settimane in Giappone.