Pokemon Sun and Moon: un fan ha notato un dettaglio inquietante nell'anime

L'anime di Pokemon Sun and Moon sta per concludersi, lasciando il posto alla serie per ora intitolata solo Pokemon, dove vedremo un nuovo personaggio al fianco di Ash. Ma prima di lasciare Alola, sembra che Pokemon Sun and Moon abbia ancora qualcosa da mostrare, e proprio in uno degli ultimi episodi è stato notato un dettaglio inquietante.

Recentemente abbiamo potuto vedere Ash vincere la Lega Pokemon di Alola, dopo 22 anni di tentativi con le leghe delle altre regioni. Finalmente il protagonista fa un nuovo passo verso il sogno di diventare un maestro di Pokemon, ma una delle scene di uno degli ultimi episodi di Pokemon Sun and Moon rivela un dettaglio che l'ha resa virale.

Come si può vedere dal tweet in calce dell'utente Aloladefender, tra il pubblico non ci sono solo il professor Oak o Misty, ma anche una ragazzina con un Drifloon. Perché questo dettaglio è diventato virale e ha destato preoccupazione? Il tutto nasce dalla spiegazione della natura del pokemon inserita nei vari videogiochi della serie. Pokemon di quarta generazione di tipo spettro e volante, Drifloon è stato introdotto in Diamante e Perla.

Nei videogiochi Pokemon Nero e Bianco 2, Drifloon ha la seguente descrizione: "Anche detto 'Guida degli spiriti vaganti', a volte i bambini che ne hanno uno svaniscono improvvisamente nel nulla." Un dettaglio inquietante che viene ripetuto più o meno allo stesso modo nella descrizione di Pokemon Y, Pokemon Sole e Pokemon Ultraluna.

Pokemon Sun and Moon ci ha mostrato il modo in cui un bambino muore in quel mondo?