Pokémon Sun and Moon: un frame del prossimo episodio rivela il vincitore di Alola?

La serie animata di Pokémon Sun and Moon sta per giungere al termine, ma prima di lasciare le isole tropicali di Alola dobbiamo assistere all'attesissimo scontro tra Ash e Iridio per la vittoria della Lega. La preview del prossimo episodio contiene un frame che potrebbe aver rivelato chi diventerà il campione.

La segnalazione è arrivata dall'utente Twitter @AshandSerena, il quale ha condiviso due scene della preview che sembrano non destare alcun dubbio. Nella prima possiamo osservare Iridio che guarda verso l'alto in maniera sorpresa, e questo può voler dire tutto e niente, ma nella seconda c'è Ash che ha con sé il trofeo della Lega, vicino al Professor Kukui che mostra anch'esso un'espressione stupita .



Dalle immagini appare chiaro che Ash sarà il campione della Lega di Alola, tuttavia essendo solamente un fermo immagine le cose potrebbero evolversi diversamente nel corso della puntata. I fan Pokémon aspettano da molto una vittoria di Ash nella Lega, e l'ultima volta che era davvero in grado di farcela - in XYZ - sono rimasti scottati da una cocente sconfitta.

All'alba di un possibile reboot della serie animata, far diventare campione Ash dopo anni di estenuanti lotte sarebbe una degna conclusione del suo percorso da allenatore, dato che nel prossimo anime il personaggio potrebbe venire riscritto o addirittura sostituito.

Trovate la recensione dell'anime di Sole e Luna in questo articolo. I fan hanno immaginato come potrebbe essere un ipotetico reboot della serie.