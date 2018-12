Pokemon Sun and Moon: inizia l'atteso scontro tra Pikachu e Zeraora

Ci siamo quasi, Misty e Brock stanno per tornare, ma prima Pokémon Sun and Moon ci mostra l'attesissimo scontro tra Pikachu e Zeraora. Dopo la pesante sconfitta del topolino giallo, Ash e il suo pokémon sono pronti a un rematch con Dia e il suo compagno leggendario.

Lo scontro tra i due pokémon elettrici non sta seguendo la scia del precedente: sin dalle prime battute infatti Pikachu dimostra di poter competere alla pari con l'avversario, grazie a uno scambio di colpi con Attacco Rapido, per poi continuare in diversi attacchi volanti. L'episodio 101 di Pokémon Sun and Moon, animato da Iwane Masaaki, non mostra però il vincitore della battaglia, poiché lo scopo dello scontro era solo accumulare abbastanza energia elettrica per poter rimandare Ash a casa.

Ash era arrivato in questa versione di Alola in rovina dopo un incontro con Tapu Koko e lo stesso Tapu Koko lo aiuterà a tornare nella sua dimensione utilizzando lo stesso metodo di creare abbastanza carica elettrica per forgiare un nuovo portale. Tuttavia, l'interesse sullo scontro è tale da far domandare i fan sulla forza di Pikachu e se il pokémon del protagonista sia veramente in grado di battersi alla pari e addirittura sconfiggere un pokémon leggendario.