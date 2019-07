Pokemon Sun and Moon ha introdotto Pikachu versione Boruto

Pokemon è uno dei franchise più famosi al mondo e che ormai è in corso da oltre un ventennio. In questo periodo quindi ne ha fatte di citazioni, riallacciandosi ad anime e manga importantissimi. Una di queste citazioni è stata inserita in uno degli episodi scorsi di Pokemon Sun and Moon e che inserisce un Pikachu identico a Boruto.

È raro vedere un pokémon in una forma diversa da quella comune, nonostante Alola di Pokemon Sun and Moon abbia inserito notevoli varianti dei mostriciattoli tascabili. Tuttavia, a volte appaiono anche pokemon con forme ed elementi estremamente particolari. In molti ricorderanno il Pikachu di Rick, amico-rivale di Ash durante le prime stagioni della serie animata.

Ma ora è arrivato un nuovo Pikachu che, come potete vedere dai tweet in calce, ha una capigliatura identica a quella del protagonista di Boruto: Naruto Next Generations. Naturalmente i fan ci hanno giocato, come Organic Dinosaur che ha raccolto alcuni screen nei suoi tweet che mettono a confronto il Pikachu da poco presentato e il ninja biondo Boruto. La somiglianza è davvero impressionante, anche se purtroppo si ferma sotto il lato fisico. A meno che nei prossimi episodi, il Pikachu non tiri fuori come nuova mossa il Rasengan con chakra elettrico.