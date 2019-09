Pokemon Sun and Moon: dopo la Lega, Ash sta per combattere la sua battaglia finale?

Dopo aver scoperto il vincitore della Lega di Alola, la serie animata Pokemon Sun and Moon è ormai vicina alla conclusione. Infatti è stata già annunciata un nuovo anime dedicato a Pokemon i cui dettagli sono ancora da rivelare. Ma cosa sta facendo nel frattempo Ash Ketchum nella regione di Alola? La risposta arriva con l'episodio 141.

Nella giornata di ieri domenica 22 settembre è andata in scena la puntata 140 di Pokemon Sun and Moon. Con sé ha portato naturalmente le anticipazioni per l'episodio 141 e un video d'anteprima di 40 secondi che ci mostra un nuovo scontro di Ash, quasi subito dopo la vittoria della Lega di Alola.

In calce, grazie al tweet di Moetron, potete vedere questo video dove il protagonista inizia ad affrontare il Professor Kukui, scoperto da poco essere Masked Royal. Tra il pubblico ci sono alcuni allenatori della regione di Alola ma anche la mamma di Ash, il suo Mr. Mime e il Professor Oak. Uno dei combattimenti che più animano questa anteprima è quello tra il Torracat di Ash e l'Incineroar del Professor Kukui.

L'episodio 141 di Pokemon Sun and Moon sa di vera conclusione alla storia, essendo intitolato "Battaglia Finale! Ash VS Kukui!". Che sia giunto il momento di salutare Alola e Ash?