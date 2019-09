Pokemon Sun and Moon: la Lega Pokemon di Alola arriva alla finalissima!

La Lega Pokemon è un traguardo per coloro che iniziano il viaggio da allenatore e Ash Ketchum non è esente da ciò. Dopo aver tentato per sei volte di vincere i tornei di altre regioni, è ora alle prese con la Lega Pokemon di Alola presentata in Pokemon Sun and Moon. Ash ha incontrato ostacoli di vario tipo, riuscirà ad arrivare fino in fondo?

La Lega di Alola ha visto affrontare, negli scorsi episodi di Pokemon Sun and Moon, Ash Ketchum e diversi suoi rivali. dopo aver superato in battaglia Hau e Guzman del Team Skull, il protagonista è riuscito ad arrivare in finale dove sarà obbligato a scontrarsi con Iridio.

L'episodio 138 di Pokemon Sun and Moon, il 1077° complessivo del franchise di Pokemon, vedrà l'inizio della gara finale tra Ash e Iridio. Grazie al tweet di Moetron in calce, possiamo vedere alcune delle fasi dello scontro che prenderà corpo e sarà trasmesso la prossima settimana, con Pikachu che affronta Licanroc e Silvally. La battaglia Pokémon si incendia fin da subito mostrando mosse da una parte e dall'altra. Dopo essere arrivato al secondo posto della Lega di Kalos, riuscirà Ash a vincere finalmente una Lega Pokemon?

Dopo aver portato avanti l'anime fino a questo punto, la Lega Pokemon potrebbe sancire il punto finale della serie Pokemon Sun and Moon. Tuttavia i fan possono rimanere tranquilli, dato che a breve sembra ci sarà un nuovo annuncio su un anime di Pokemon che si svolgerà in tutte le regioni esplorate finora.