Pokemon Sun and Moon: Meltan è pronto a prendersi le luci della ribalta

I prossimi episodi di Pokemon Sun and Moon, in particolare il numero 112, a giudicare dalle prime indiscrezioni, andrà a concentrarsi in maniera preponderante su uno dei Pokemon che maggiormente hanno suscitato la simpatia dei fan nel corso degli ultimi tempi: ci riferiamo al piccolo Meltan, che andrà a prendersi il centro della scena.

Pokemon Sun and Moon sta procedendo con il suo ritmo all'interno del suo ultimo arco narrativo, riscuotendo un successo altalenante sia da parte del pubblico che della critica, registrando in ogni caso una diminuzione abbastanza preoccupante dell'audience nipponico. Sta però per arrivare il debutto di un uno dei personaggi che maggiormente ha riscosso approvazione nelle ultime uscite del franchise.

Ci riferiamo in particolare a uno degli ultimi arrivi all'interno della collezione di mostriciattoli tascabili: Meltan. Da tempo ormai i fan sono a conoscenza del fatto che il suddetto Meltan farà il suo debutto all'interno di Pokemon Sun and Moon, e anzi si sono già visti brevi sprazzi che ce ne hanno fornito un piccolo assaggio, come la breve sequenza subacquea che ne mostrava un esemplare nell'episodio 106, o il gruppetto di esemplari all'interno di un seminterrato apparsi in maniera fulminea nel corso dell'episodio 109.

Ma ora, a giudicare dalle notizie che ci arrivano attraverso le prime anticipazioni, sembra proprio che Meltan si conquisterà le luci dei riflettori. Come potete vedere dal post Twitter dell'utente Serebii.net, il piccolo essere appare in tutta la sua eccentricità, con il suo corpo fatto di metallo e quella curiosa codina rossa, e, a giudicare dalle immagini, non sembrerebbero esserci problemi di timidezza. Il rapporto con un altro Pokemon molto amato, Rowlet, pare infatti essersi rapidamente fatto molto confidenziale. L'episodio in questione dovrebbe essere più precisamente il numero 112, in uscita il prossimo 10 marzo, e che dovrebbe intitolarsi "Alla scoperta di una nuova specie! Catturare Meltan!".

Insomma, Meltan, dopo il grande exploit dovuto al suo inserimento in Pokemon GO, tenterà di riportare alto l'interesse anche in Pokemon Sun and Moon. Voi attendete il suo esordio?