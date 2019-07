Pokemon Sun and Moon: mostrati i partecipanti alla Lega di Alola

La Lega Pokemon di Alola è stata creata da poco, ma gli effetti di questo nuovo torneo si sono già manifestati su Ash Ketchum. Il protagonista di Pokemon Sun and Moon parteciperà al torneo di Alola, dove ovviamente dovrà affrontare tantissimi allenatori validi che aspirano al titolo di allenatore più forte dell'arcipelago.

Sul Pokemon Youtube Channel è apparso un nuovo video che potete vedere in alto che ritrae gli allenatori apparsi in Pokemon Sun and Moon e che parteciperanno all'attesissima manifestazione. Tutti i sedici partecipanti hanno ottenuto un video riassuntivo e di presentazione. Ash ha avuto molti problemi nei tornei passati, riuscendo sin dai primi tentativi della Lega di Kanto ad arrivare alle fasi finali dei tornei, ma senza mai riuscire a vincere il titolo.

Il ragazzo partirà nel torneo con uno svantaggio piuttosto importante: infatti, il numero massimo di pokémon utilizzabili è sei, tuttavia lui ne possiede solo cinque. Ash dovrà quindi trovare o un sesto pokemon subito prima della manifestazione oppure trovare un modo per ridurre questo svantaggio. Il vincitore del torneo dovrà poi affrontare Masked Royal, il quale testerà le abilità dell'allenatore più forte dell'arcipelago. L'uomo è probabilmente però il professor Kukui, il mentore di Ash, e ciò potrebbe far presagire una vittoria dell'allenatore protagonista nei vari scontri fino alla finale.

Quale tra gli allenatori top 16 di Pokemon Sun and Moon preferite, e quale invece credete che vincerà la manifestazione?