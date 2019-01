Pokemon Sun and Moon: nel noto anime arrivano i Meowth Gundam?

Sin dalla partenza di questa nuova serie, gli animatori, usando lo stile fluido e rinnovato del design, stanno parodizzando e onorando sempre più opere dell'animazione giapponese. Nell'ultimo episodio di Pokémon: Sun and Moon, lo studio si ispira a una delle saghe di robottoni più celebri del panorama nipponico.

Grazie all'utente @Story_terrorV2 che ha caricato sul suo account Twitter un video proveniente dall'ultimo episodio di Pokemon Sun and Moon, che potete vedere in calce, osserviamo che la nuova incarnazione robotica del famigerato Team Rocket, il "Nyavil Oniarth", sia ispirato al Devil Gundam della serie G Gundam. Alla fine della serie, il Devil Gundam ha assorbito Neo Tokyo, trasformandosi in un deviato "Ultimate Gundam", il quale ha la stessa forma di quello mostrato in Pokémon. Il Devil Gundam si appoggia su una testa enorme, con numerosi tentacoli robotici che attaccano i suoi nemici.

In Pokémon, il mecha si comporta allo stesso modo, con i tentacoli di Meowth che cercano di catturare i pokémon di Ash e compagni. Non finisce qui, però, perché il felino controlla il robot proprio allo stesso modo dei piloti di Gundam, copiandone tutti i movimenti e meccanismi. Poco prima dell'apparizione del robot, inoltre, il trio del Team Rocket si era profuso nella solita danza di presentazione ma modificata in modo tale da copiare quella dei personaggi di G Gundam. I fan ora sono in attesa di scoprire quale sarà la prossima citazione che gli animatori riserveranno a Pokemon Sun and Moon.