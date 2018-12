Pokémon Sun and Moon: novità per Brock e Misty nell'episodio 103

Misty e Brock sono stati le due spalle di Ash per molto tempo, facendo compagnia al giovanissimo allenatore durante il suo viaggio nel mondo Pokémon. Dopo tantissimi episodi di assenza, dovuti alle diverse strade da percorrere che hanno scelto, il duo torna nei nuovi episodi di Pokémon Sun and Moon con nuovi risvolti.

Brock è sempre stato sfortunato con le ragazze, e una delle gag ricorrenti nella serie è sempre stata quella di Misty che ha allontanato il ragazzo dalle varie donne con cui ci provava. Nell'episodio 103 di Pokémon Sun and Moon questo però sembra destinato a cambiare: la Kahuna Olivia, allenatrice di Pokémon roccia proprio come Brock, sembra non essere scocciata dalle avances del ragazzo. Come si può vedere dal trailer in calce dell'episodio, la Kahuna e l'allevatore di pokémon combattono insieme con una certa sincronia e affiatamento, finché Olivia non rimane invaghita lei stessa da Brock, il quale però viene portato via da Misty per l'orecchio. L'assenza di un respingimento secco però apre nuovi scenari, che Brock sia finalmente riuscito a trovare una fidanzata?

Sull'altro fronte, Misty riflette invece sulle sue sorelle, mostrandole nuovamente dopo tantissimo tempo. Nel tweet in calce possiamo vedere la nuova versione delle tre sorelle che, con i loro viaggi, costrinsero Misty a rinunciare al viaggio con Ash a Hoenn per tornare ad occuparsi della palestra. Violet, la sorella a sinistra, si mostra con un vestito verde e i suoi lunghi capelli blu sciolti; al centro c'è Daisy con i suoi capelli biondi e un abito rosso; infine a destra, il primo piano di Lily con i capelli rosa e una pokéball tra le mani. A concludere l'illustrazione c'è la presenza dei tre pokémon d'acqua Seaking, Goldeen e Shellder. I fan ora sperano di rivedere le tre sorelle acquatiche in uno dei prossimi episodi di Pokémon Sun and Moon.